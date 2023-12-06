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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü, evinde İskenderunspor'u ağırlayacak - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü, İskenderunspor'u ağırlayacak

        MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:25
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        Ankaragücü'nün rakibi İskenderun
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda yarın saat 17.00'de TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk edecek.

        Tek maçlı eleme sistemiyle Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

        Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0'la geçti.

        İskenderunspor ise kupaya bu turdan itibaren dahil olacak.

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