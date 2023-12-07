Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        37
        Galatasaray
        GS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MKE Ankaragücü, İskenderunspor'u 3 golle yenerek turladı - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü, İskenderunspor'u 3 golle yenerek turladı

        MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde İskenderunspor'u 3-1 yenerek, 5. tura yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        MKE Ankaragücü 3 golle turladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde İskenderunspor'u 3-1 yenen MKE Ankaragücü, 5. tura yükseldi.

        15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou, Ali Keten'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Erdem Mertoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

        16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Topun başına geçen Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

        22. dakikada İskenderunspor beraberliği yakaladı. Ahmet Sivri'nin sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Kutay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

        33. dakikada Chatzigiovannis sağdan ortasında penaltı noktasında müsait durumdaki Bajic'in röveşata vuruşunda kaleci Burak Çapkınoğlu, topu son anda kornere çeldi.

        REKLAM

        45+2. dakikada Ahmet Sivri'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hamza Küçükköylü'nün kafa vuruşunda kaleci Gikiewicz, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

        Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

        68. dakikada MKE Ankaragücü yeniden öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan pasında ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

        75. dakikada MKE Ankaragücü bir gol daha buldu. Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chatzigiovannis'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1.

        Maçı 3-1 kazanan MKE Ankaragücü, organizasyonda 5. tura yükseldi.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan

        MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou (Dk. 70 Cephas), Atakan Çankaya, Mert Çetin, Hanousek, Cem Tuna Türkmen (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Djokanovic (Dk. 46 Pedrinho), Chatzigiovannis (Dk. 84 Ali Kaan Güneren), Rodrigues, Macheda (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Bajic

        İskenderunspor: Burak Çapkınoğlu, Bertul Kocabaş, Kutay Yokuşlu, Ali Keten, Çağtay Kurukalıp, Timur Temeltaş (Dk. 76 Göktan Işılak), Kaan Yüksel, Ömer Kuşan, Ahmet Sivri (Dk. 85 Buğra Çağlıyan), Muhammed Demirci (Dk. 76 Süleyman Güneş), Hamza Küçükköylü (Dk. 70 Artun Akçakın)

        Goller: Dk. 16 Bajic (penaltıdan), Dk. 68 Efkan Bekiroğlu, Dk. 75 Chatzigiovannis (MKE Ankaragücü), Dk. 22 Kutay Yokuşlu (İskenderunspor)

        Sarı kart: Dk. 37 Kitsou (MKE Ankaragücü)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Habertürk Anasayfa