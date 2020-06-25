Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine dün getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla yaptığı ilk antrenmanı Anadolu Ajansı görüntüledi.

Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.

Süper Lig'de 29. hafta maçında 27 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde tamamlayacak.