MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

AA

Ligde bir haftayı bay geçen ve 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, istediği başlangıcı yapamadı. Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki başkent temsilcisi, ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor'a yenilirken, Demir Grup Sivasspor'la berabere kaldı.

Gol yollarında da sıkıntı çeken ve sadece ligin ilk haftasında rakip fileleri bir kez havalandırabilen MKE Ankaragücü, haftaya 1 puanla 20. sırada girdi.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor da sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligdeki ilk 4 maçında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Karadeniz ekibi, 2 puanla 18. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü gol yollarında sıkıntı yaşayan Çaykur Rizespor da 4 maçta iki gol atabildi.

Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.