Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü, Ali Sowe'la yeniden anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gambiyalı golcü Ali Sowe'la yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı

Giriş: 13.06.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
MKE Ankaragücü, Ali Sowe'la yeniden anlaştı
AA / HABERTURK.COM

MKE Ankaragücü'nün geçen sezon Rusya'nın Rostov ekibinden kiraladığı Sowe, yeni sezonda da başkent ekibi adına mücadele edecek.

Sosyal medya hesabından video paylaşan sarı-lacivertli kulüp, Sowe'la yeniden anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin de yaptığı açıklamada, "FIFA, Ukrayna ve Rusya'da yer alan takımlarda bonservisi bulunan futbolculara, savaş sebebiyle sözleşmelerini askıya alma hakkı verdiği maddenin süresini 1 yıl uzattı. Futbolcumuz Ali Sowe, bu hakkını kullandı ve kulübümüzle 1 yıllık anlaştı." ifadelerini kullandı.

Gambiyalı futbolcu, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 36 maçta 16 gol atarak dikkati çekmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
CHP'li vekil Meriç'in dosyası ayrıldı
CHP'li vekil Meriç'in dosyası ayrıldı
37 suçlamayla karşı karşıya olan Trump mahkemeye geldi
37 suçlamayla karşı karşıya olan Trump mahkemeye geldi
Kafe kavgası sokağa taştı!
Kafe kavgası sokağa taştı!
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.