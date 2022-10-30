3. dakikada MKE Ankaragücü, üç pasla golü buldu. Pedrinho, sağ kanatta müsait durumda bulunan Taylan Antalyalı'ya topu gönderdi. Taylan, bekletmeden pasını ceza sahası içindeki Beridze'ye attı. Beridze de sağ çaprazda açısı dar olmasına rağmen topu alır almaz tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

45. dakikada Beridze'nin sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Taylan Antalya'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı ve mutlak bir golü önledi.

48. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Jese'yle golü bulan sarı-lacivertlilerin, sevinci kısa sürdü. VAR incelemesi sonrası pozisyonun başında ofsayt tespit edildi ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu gol kararını geri aldı.