MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendi.
MAÇIN DAKİKALARI
3. dakikada MKE Ankaragücü, üç pasla golü buldu. Pedrinho, sağ kanatta müsait durumda bulunan Taylan Antalyalı'ya topu gönderdi. Taylan, bekletmeden pasını ceza sahası içindeki Beridze'ye attı. Beridze de sağ çaprazda açısı dar olmasına rağmen topu alır almaz tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0
16. dakikada Malcuit'ten aldığı topla sağdan ceza sahasına giren Beridze, topu kale sahasının gerisindeki Taylan Antalyalı'ya çıkardı. Taylan'ın sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
19. dakikada Sowe'un ceza yayının üzerinden şutunda, kaleci Erce Kardeşler son anda topu kornere tokatladı.
29. dakikada Tolga Ciğerci'nin sol kanata attığı topla buluşarak ceza sahasına giren Jese, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jese'nin vuruşunda, açıyı iyi daraltan kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45. dakikada Beridze'nin sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Taylan Antalya'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı ve mutlak bir golü önledi.
İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Jese'yle golü bulan sarı-lacivertlilerin, sevinci kısa sürdü. VAR incelemesi sonrası pozisyonun başında ofsayt tespit edildi ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu gol kararını geri aldı.
61. dakikada MKE Ankaragücü, farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertlilerin Taylan Antalyalı'yla attığı gol ilk önce ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, 3 dakika süren VAR incelemesi sonrası gol kararı verildi. Sowe'un pasında savunmada Burak Öksüz'ün müdahale etmek istediği top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
69. dakikada fark 3'e çıktı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Beridze'nin altıpasın önüne doğru yaptığı ortada, Sowe'un düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
79. dakikada Aabid'in orta sahada kaybettiği topla savunmayı 2'ye 1 yakalayan MKE Ankaragücü'nde Beridze'nin pasıyla Sowe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sowe'un şutunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı kurtararak net bir gol pozisyonunu önledi.
85. dakikada Atakaş Hatayspor penaltı kazandı. Tolga Ciğerci'nin ceza sahasında Bertuğ Özgür Yıldırım'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada El Kaabi, penaltı vuruşunda top ağlara gönderdi: 3-1
90+2. dakikada MKE Ankaragücü farkı tekrar 3'e çıkardı. Hızlı gelişen sarı-lacivertli takımın atağında Sowe'un pasında soldan ceza sahasına giren Diack, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 4-1
MKE Ankaragücü, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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