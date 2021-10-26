MKE Ankaragücü: 2 - Somaspor: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Hasan Kaçar, Serdar İla, Cankut Gönenç

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Cem Ekinci, Alperen Babacan, Erdi Dikmen, Yasin Güreler, Ali Kaan Güneren (Dk. 65 Ulaş Yılmaz), Şahverdi Çetin (Dk. 65 Hasan Hüseyin Acar), Chahechouhe (Dk. 74 Emre Eren), Geraldo (Dk. 65 Yasir Karabay), Owusu, Nadir Çiftçi (Dk. 73 Ferdi İmdat)

Somaspor: Ali Serçek, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Yasin Yıldız, Kadir Karış (Dk. 81 Melih Şencan), Ali Akkuş, (Dk. 46 Mücahit Aslan), Furkan Şimşek (Dk. 46 Yılmaz Ceylan), Kerim Coşkun (Dk. 46 Özcan Aydın), İbrahim Ak, Osman Hanoğlu (Dk. 70 Enes Bakal), Talha Reşat Bulut

Goller: Dk. 13 Owusu, Dk. 54 Nadir Çiftçi (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)