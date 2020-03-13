MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Burak Albayrak (kendi kalesine) ve 22. dakikada Gerson Rodrigues kaydetti. Rize'nin tek golü ise 45. dakikada Denys Garmash'dan geldi. Sarı-lacivertli ekip bu sonucun ardından 23 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.

Eryaman Stadyumu'daki mücadele koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.