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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor MKE Ankaragücü: 1 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        MKE Ankaragücü: 1 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'de 6. haftasında MKE Ankaragücü ile TÜMOSAN Konyaspor 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:40
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

        MKE Ankaragücü, 3. dakikada Riad Bajic'in golüyle öne geçti. Gol sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı.

        Konyaspor ise 28. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası sağ çaprazından attığı golle eşitliği sağladı.

        Bu sonuçla beraber Ankaragücü, puanını 6'ya çıkardı. Süper Lig'deki son 10 deplasmanında sadece 1 kez yenilen Konyaspor ise 9 puan oldu.

        Konyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ankaragücü ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

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