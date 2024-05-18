MKE Ankaragücü: 0 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 40'a, küme düşme hattındaki Pendikspor ise puanını 37'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başkent ekibi, Trabzonspor'a konuk olacak. Pendikspor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

PENDİKSPOR'A MUCİZE GEREK!

Son haftaya 37 puanla 19. sırada giren Pendikspor!a ligde kalmak için büyük bi mucize gerekiyor. İstanbul ekibinin ligde kalması için, son hafta karşılaşacağı Gaziantep FK'yı en az 26 farkla yenip, Ankaragücü'nün de Trabzonspor'a mağlup olması gerekiyor.