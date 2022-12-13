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Haberler Dünyadan Mizuki İçirou vefat etti! Japon anime şarkıcısıydı - Magazin haberleri

Mizuki İçirou vefat etti

Japon çizgi dizileri animelerin müzikleri ile tanınan besteci ve ses sanatçısı Mizuki İçirou'nun yaşamını yitirdiği bildirildi

Giriş: 13.12.2022 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL
Mizuki İçirou vefat etti! Japon anime şarkıcısıydı - Magazin haberleri
Vefat etti
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Gerçek adı 'Hayakawa Toşio' olan 'Mizuki İçirou'nun çalıştığı yetenek ajansı, Japon şarkıcının 74 yaşında akciğer kanserinden öldüğünü açıkladı.

Mizuki, 50 yılı aşan sanat hayatında, repertuvarındaki bin 200'den fazla şarkı ve bestesiyle Japonya'da "Anime şarkılarının kralı" olarak nitelendiriliyordu.

'SÜPER ROBOT' TANITIM MÜZİĞİYLE TANINMIŞTI

Tokyo'da 1948'de doğan Mizuki, 1971'de girdiği anime dünyasında, 'Süper Robot' diye bilinen 'Mazinger Z'nin tanıtım müziğiyle tanınmıştı.

Mizuki, televizyon ile video oyun sektörüne ses, güfte ve besteleriyle hizmet sunmuştu.

Fotoğraflar: Facebook

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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