Mitsubishi Electric, insan-makine iş birliği için kolaboratif yapay zeka geliştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Maisart yapay zeka teknolojisinin kilit özelliklerinden birisi olan IRL, nispeten az miktarda veri kullanarak insan benzeri hareketleri taklit eden makineleri mümkün kılıyor.
Yeni kolaboratif yapay zeka teknolojisi, makinelerin insanların yanında çalıştığı üretim ve dağıtım tesislerinde otomatik güdümlü araçlarda (AGV) ve robotlarda yapılacak test çalışmalarıyla daha etkili hale getirilecek. Söz konusu teknolojinin sürücüsüz otonom otomobiller ve diğer uygulamalarda kullanılması bekleniyor.
- İnsan ve makinelerin aynı ortamda çalıştığı yerlerde verimlilikte artış sağlanıyor
Mitsubishi Electric kolaboratif yapay zeka teknolojisi, insan ve makinelerin aynı ortamda çalıştığı yerlerde bu çalışma alanlarından çekilen video kayıtlarını kullanarak AGV'lerin insan hareketlerini öğrenmesine ve taklit etmesine imkan tanıyor.
Yol verme gibi hareketlerin öğrenilmesini mümkün kılan teknoloji, AGV'lerin çarpışması veya çıkmazda kalması gibi istenmeyen durumların önüne geçmesine yardımcı oluyor.
Mitsubishi Electric'in tesislerinde gerçekleştirdiği simülasyonlar, daha az zeki makinelerin kullanıldığı geleneksel karma çalışma ortamlarına göre çalışma verimliliğinin yaklaşık yüzde 30 arttığını gösteriyor.
- Maisart IRL öğrenme için gerekli olan çalışma verilerinin miktarı azalıyor
Yapay zekanın insan hareketlerini öğrenmesi ve taklit etmesini sağlamak için geleneksel makine öğrenimi, büyük miktarlarda çalışma verisine ve video verilerine ihtiyaç duyuyor. Bu da zaman ve maliyet masrafına yol açıyor. Ancak Mitsubishi Electric Maisart yapay zeka, insan hareketlerini öğrenerek taklit etmek için gerekli olan veri miktarını azaltmak için IRL kullanıyor.
Simülasyonlarda, yeni teknolojinin normalde kullanılan verilerin sadece yüzde 10 veya daha azına ihtiyaç duyduğu görülüyor.
- Gelecekteki gelişmeler
Mitsubishi Electric, gelecek dönemde yeni kolaboratif yapay zeka teknolojisini ticari tesislerde uygulamaya yönelik çalışmalarına devam edecek.
Öngörülen faydalar arasında artırılmış çalışma verimliliği, işçilerin sosyal mesafeyi koruyabilmeleri, insan ve makinelerin, fabrika üretim hatları ve lojistik depoları gibi ortamların yanı sıra sürücüsüz otonom otomobiller için uygulamalarda birbirleriyle güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak yer alıyor.
- Arka plan
AGV gibi makineler ve insanlar, fabrika ve depolarda birlikte çalışırken makine operasyonlarının optimizasyonu daha önemli hale geliyor ve bu da yetersiz koordinasyon ve çalışma açmazlarından dolayı verimliliği azaltabiliyor.
Makinelerin insanlarla etkili bir şekilde koordinasyon kurabilmesi için videolarda yer alan insan hareketlerinin öğrenilerek taklit edilmesi gerekiyor ve bu süreç gerekli olan video verilerinin miktarını azaltan IRL ile daha verimli ve hızlı hale getiriliyor.
Söz konusu teknolojinin ticari uygulamalarının, insan ve makinelerin birlikte çalıştığı fabrikalar, depolar gibi ortamların yanı sıra sürücüsüz otomobillerle dolu yollarda verimliliği artırması bekleniyor.
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