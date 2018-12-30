Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Fulham, kendisi gibi küme düşme potasından kurtulmak isteyen Huddersifeld Town'ı 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin 82. dakikasında penaltı kazanan Fulham, 1-0 öne geçme fırsatını harcadı! Aboubakar Kamara ile Aleksandar Mitrovic, penaltı atışı için adeta kavga etti! Beyaz noktanın başına geçen isim Kamara oldu ancak sonuç belediği gibi olmadı!

Kaçan penaltıya rağmen son dakikalarda Aleksandar Mitrovic'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fulham puanını 14'e yükseltse de Claudio Ranieri oldukça öfkeliydi. Maç sonrasında açıklamalar yapan İtalyan menajer, penaltı vuruşunu Mitrovic'in kullanması gerektiğini söyledi ve "Kamara'dan topu Mitrovic'e bırakmasını söyledim. Ancak o beni dinlemedi. Bu gerçekten inanılmaz. Onu öldürmek istedim. Bana, kulübüne, takım arkadaşlarına ve taraftara büyük bir saygısızlık yaptı. Bu hiç doğru değil" ifadelerini kullandı.