Galatasaray yönetimi geçen sezon devre arası Marsilya’dan transfer edilen ancak gol sıkıntısına çare olamayan Mitroglou ile yollarını ayırmak için formül arıyor.

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaptı. Cim-Bom, yıllık 2.6 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Mitroglou’ya “Sana 600 bin euro verelim. Galatasaray ile olan mukaveleni feshet” dediler. Geçen sezon 9 maçta şans bulan, sadece 2 gol atıp, bir de asist yapan Yunan oyuncu, bu teklife sıcak bakmadı. Mitroglou’ya Olimpiakos “1 milyon euroluk” öneride bulundu.