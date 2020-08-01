Mitolojik masklar "taş hastanesinde" restore ediliyor

Eskihisar Mahallesi'ndeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve kurtarma çalışmaları yürütülüyor.Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tahrip olmuş taş eserler, "taş hastanesi"nde elden geçiriliyor.Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Helenistik dönemden bugüne kesintisiz yaşamın sürdüğü kentteki mimari taş eserleri, kazı çalışmalarının ardından taş hastanesine getirdiklerini, burada zarar gören kısımların sağlamlaştırıldığını söyledi.Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun içinde son iki yılda 33 mitolojik maska ulaşıldığını belirten Söğüt, "Taş hastanesine getirilen eserlerin hangi döneme ait olduğu belirlendikten sonra çalışmalara başlanıyor." dedi.Kentteki tüm mimari blokları alıp konservasyon ve restorasyonlarını yaptıklarını anlatan Söğüt, buldukları bazı blokların 22, bazılarının da 2 parça halinde çıktığını dile getirdi.- "Taş eserler, büyük bir hassasiyetle onarılıyor"Eserlerin tamamının restore edilip sağlam hale getirildiğini belirten Söğüt, şöyle konuştu:"Bu çalışmalar tamamlandığında maskların tamamını yine tiyatroda sergileyeceğiz. Karşılaşılan tahrip olmuş taş eserler, büyük bir hassasiyetle onarılıyor. Antik tiyatrodaki kazı çalışmalarında bulunan masklar, hem trajedi hem komedi maskları. Normalde bildiğimiz masklardan daha kabarık ve gösterişli durumda. O dönemin kültür ve sosyal hayatıyla mimarisiyle pek çok şeyi bize aktarıyor. Son 2 yılda 33 mask çıkardık ama çalışmalar devam ediyor.Bu yıl da alanda çalışmalarımız devam ediyor. Daha bir çok mask çıkarılacağını ümit ediyoruz. İnşallah 2023'e kadar tiyatroda yürütülen çalışmaları tamamlayacağız."Söğüt, amaçlarının, tiyatroyu insanların rahat rahat gezebilecekleri, üzerine oturabilecekleri, tüm mimari orijinal malzemelerin kullanıldığı bir alana dönüştürmek olduğunu sözlerine ekledi.
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