Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Mitoloji Mafyası' 21 Kasım'da gösterime giriyor

        'Mitoloji Mafyası' 21 Kasım'da gösterime giriyor

        Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerini 40 yıl sonra yeniden bir araya getiren 'Mitoloji Mafyası', 21 Kasım'da gösterime giriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Mitoloji Mafyası' 21 Kasım'da gösterime giriyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yapımcılığını Content Turkey ve 6. His’in, yönetmenliğini Orçun Benli’nin üstlendiği 'Mitoloji Mafyası', Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerini 40 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Nostaljiyle günümüz mizahını harmanlayan film, 21 Kasım 2025’te gösterime giriyor.

        Filmin başrol oyuncularından Burak Serdar Şanal, film setinde yaşanan keyifli anları ve rol arkadaşlarına duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: Bu projede yer almak benim için büyük bir onur. Sette muhteşem bir uyum vardı. Coşkun Abi’nin enerjisi hepimizin moral kaynağıydı, ne zaman yorgun olsak bir sözüyle herkesi yeniden güldürmeyi başarıyordu. 20 yıl sonra Anıl Çelik’le yeniden aynı projede buluşmak da benim için ayrı bir heyecan oldu. Zor koşullarda ama büyük bir keyifle çalıştık. Dilerim seyirci de bizim kadar eğlenir.

        REKLAM

        Başrollerini Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen’in paylaştığı 'Mitoloji Mafyası'nda ayrıca; Mustafa Üstündağ, Eray Özbal, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış gibi isimler rol alıyor.

        'MİTOLOJİ MAFYASI' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        İki beceriksiz hırsız Peker (Burak Serdar Şanal) ve Ati (Anıl Çelik), çaldıkları antik heykelin içinden binlerce yıldır hapsolmuş olan Priapos’u (Coşkun Göğen) yanlışlıkla serbest bırakır. Priapos’un özgürlüğü karşılığında onlara bir dilek hakkı tanımasıyla başlayan yolculuk, tarihi eser kaçakçıları, mafya babaları ve birbirinden komik olaylarla dolu eğlenceli bir maceraya dönüşür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mitoloji mafyası

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Habertürk Anasayfa