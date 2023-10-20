Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel BÜYÜK VURGUN | MİT yalanıyla yaşlı çifti 12 milyon lira dolandırdılar! - Son dakika haberler

        Kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıttıkları çifti, 12 milyon TL dolandırdılar

        Sahtekarlar bu kez yaşlı bir çifti hedef aldı. Balıkesir'de yaşanan olayda kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı çifti 12 milyon TL dolandırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT yalanıyla yaşlı çifti dolandırdılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de telefondan kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıtıp, 'Banka hesaplarının FETÖ terör örgütüne bağlantılı kişiler tarafından kullanılıyor' diyerek kandırdıkları çifti, 12 milyon TL dolandıran 13 şüpheliden 11'i, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        DHA'da yer alan habere göre mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı.

        13 ŞÜPHELİDEN 11'İ GÖZALTINA ALINDI

        Balıkesir'de yaşayan H.E. ve İ.E. çifti, 15 Eylül'de kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandı. Dolandırıcılar, H.E. ve İ.E.'ye, banka hesaplarının FETÖ ile bağlantılı kişiler tarafından kullandığını, operasyon düzenleyeceklerini ve bu konuda kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini söyleyerek, hesaplarındaki parayı, kendi hesaplarına göndermesini istedi.

        REKLAM

        Çift, hesaplarındaki 12 milyon TL'yi dolandırıcıların verdiği hesaba havale etti. 10 Ekim'e kadar hesaplarına para iade edilmeyince H.E. ve İ.E. çifti, dolandırıldıklarını anlayıp Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

        ÇOK SAYIDA DİJİTAL DELİL ELE GEÇİRİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama emriyle 13 şüpheliye yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 ekip ve 96 polisin katıldığı operasyonlarda şüphelilerden 11'i yakalandı.

        Evlerindeki aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 11 cep telefonu, 1 bilgisayar, çeşitli bankalara ait 17 kart ele geçirildi. Diğer şüphelilerden 1'inin askerde olduğu belirlenirken, firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Habertürk Anasayfa