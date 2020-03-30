MİT ve TSK'nın operasyonuyla PKK'nın üst düzey kadın mensubu etkisiz hale getirildi

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından Kandil'e ortak operasyon düzenlendi.
MİT, üst düzey PKK yöneticilerini elimine çalışmaları bağlamında bu operasyon için Kandil bölgesinde insana dayalı örgüt yapılanması içinden ve yerel istihbari unsurlardan faydalandı.
Bu kapsamda MİT, aylar öncesinde bölgede kurduğu yerel ağ unsurları üzerinden hedefle ilgili anlık bilgiler derlemeye başladı. Sivillerin operasyondan etkilenmemesi ve hedefin tek vuruşla imha edilmesi için detaylı çalışmalar yapıldı.
Operasyondan kısa süre önce güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurları, farklı coğrafyalara sevk edildi.
MİT Karargahı'nda yapılan değerlendirme sonrası TSK ile düzenlenen operasyonda, PKK'nın en üst karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi "Hacer Guyi / Hacer Hilal" kod adlı Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.
Kaynaklar, Bilen'in bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.
- Terör örgütü mensubu Nazife Bilen
Sözde KCK önderlik komitesinin 6 aktif üyesinden Nazife Bilen, Suriye ve Lübnan'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim almasının ardından PKK kadın hareketinin kurucuları arasında yer aldı.
- Operasyonun etkileri
Bilen'in yokluğunun ilk aşamada PKK/KCK kadın yapısının moral ve motivasyonunu yıkacağını ifade eden uzmanlar, KCK kadın yapısının Irak alanında ilk defa bu kadar üst düzey kayıp verdiğine dikkati çekerek, bunun kısa ve orta vadeli sonuçlarının olacağını belirtiyor.
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