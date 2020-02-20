20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Operasyon, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada FETÖ'nün aktif olan bazı hücreleri belirlendi.
Bu yapının, FETÖ üyesi üniversite öğrencilerine ve örgütün firari elemanlarına yönelik güvenlikli evler ayarladıkları iddia edildi. Örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya ve kendi elemanlarını yeniden etkin konuma getirmeye çalıştığı öne sürülen bu yapı, iddiaya göre cezaevinde bulunan tutuklu, hükümlüler ile örgüt adına sahada faaliyet gösteren üyelerine maddi destek de sağlıyordu.
AVM'LERDE BULUŞMA
Sürdürülen soruşturmada, şüphelilerin İstanbul'un farklı noktalarında örgütsel toplantılar yaptıklarını belirleyen ekipler, FETÖ üyelerinin deşifre olmamak için kullandıkları yeni taktiği de ortaya çıkardı. İddiaya göre, örgüt üyeleri alışveriş merkezleri gibi umuma açık farklı buluşma noktalarını seçiyorlardı. Elde edilen delillerin ardından bugün operasyon düzenlendi.
F SERİSİ DOLAR
Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskında 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise FETÖ mensuplarına dağıtılmak üzere hazır halde tutulduğu belirtilen 9 bin dolar, 7 bin lira ve 200 sterlin ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda F serisi 1 dolar ve dijital malzeme bulundu. Daha önce yapılan operasyonlarda elde edilen bilgilerde, F serisi 1 dolarların FETÖ tarafından kimlik olarak kullanıldığı belirtilmişti. Banknotlar üzerindeki seri numaralarının örgüt üyesi kişilere özel olduğu iddia edilmişti.
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