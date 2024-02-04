Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten DEAŞ'a bir darbe daha! - Güncel haberler

        MİT'ten terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha!

        İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının ardından MİT tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının çökertildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT'ten DEAŞ'a bir darbe daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonla, örgütün sözde Horasan yapılanmasının eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine ağır darbe vurdu.

        DHA'nın haberine göre saldırıyla bağlantılı DEAŞ üyelerine yönelik operasyonunun detayları ortaya çıktı.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 Ocak'ta Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının faillerinin DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

        REKLAM

        İstihbarat çalışmaları sonucu kilisedeki saldırının failleriyle bağlantılı olan sözde Horasan vilayeti İstanbul sorumlusu ve onunla hareket eden örgüt üyeleri belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, Afganistan'daki DEAŞ yapılanması sözde Horasan vilayetine bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen çok sayıda kişinin yakalanması ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirilmesi sağlandı. Operasyon sonucunda, DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının eleman temini ile finans ve lojistik faaliyetlerine sekte vurularak Türkiye'ye yönelik planları engellendi.

        Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının, Türkiye'de güvenlik güçlerinin kontrol ve takibine takılmamak amacıyla yabancı plakalı araçlar kullandığı ve bununla birlikte internet tabanlı uygulamalar üzerinden haberleşmeye önem verdiği tespit edildi. Öte yandan MİT'in son 3 yılda Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde, yurt içinde ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarda DEAŞ yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Habertürk Anasayfa