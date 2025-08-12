Habertürk
        MİT, Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen arşiv belgesi paylaştı

        MİT, Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen arşiv belgesi paylaştı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), şair Nazım Hikmet Ran'a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı arşiv belgesi paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 23:15 Güncelleme: 12.08.2025 - 23:15
        MİT, Nazım Hikmet'e ait arşiv belgesi paylaştı
        MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

        Paylaşılan arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile 1950 tarih notu ve "Davet" şiirine ait dizeler yer aldı.

        "Davet" şiirinin dizeleri şöyle:

        "Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine, bu hasret bizim..."

