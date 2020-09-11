MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

MİT, PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna'da olduğunu belirlediği Özer'i, düzenlediği yurt dışı operasyonuyla yakaladı.

Hava yoluyla İstanbul'a getirilen İsa Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.