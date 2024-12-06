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        Haberler Gündem MİT'in insan kaçakçılarına yönelik operasyon

        MİT'in insan kaçakçılarına yönelik operasyonu sonucunda 13 kişi tutuklandı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve güvenlik güçlerinin insan kaçakçılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 20 kişiden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:23
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        MİT'in insan kaçakçılarına yönelik operasyon
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        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlediği operasyonda insan kaçakçılığı suçlamasıyla 10'u kamu görevlisi 14 kişi gözaltına aldı. Operasyonda, 12 yasa dışı göçmen yakalandı.

        MİT'in istihbarat çalışması sonucu, kaçakçıların daha büyük bir şebekeye bağlı olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine, şebekenin Türkiye'deki organizatörlerinden H.B.A, yurt dışına kaçmak üzereyken Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındı. H.B.A'nın Kilis'teki villasında yapılan aramada ise Suriye vatandaşı F.H. yakalandı.

        MİT tarafından şebekenin Türkiye'deki yöneticilerinden olduğu belirlenen M.A. da Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla gözaltına alındı.

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        MİT ve güvenlik güçlerinin insan kaçakçılığına yönelik ortak operasyonunda, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si organizatör, 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 13 kişi tutuklandı.

        Şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Suriyeli F.H. ise sınır dışı edildi.

        Yasa dışı göçmenlerin, bazı şüphelilerin eşliğinde yurda kaçak giriş anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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