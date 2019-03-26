Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde, telefonla Cumali İ.'yi arayan Muzaffer A., kendisini "MİT Başkanlığı görevlisiyim" diye tanıttıktan sonra gizli soruşturma yürütüldüğü ve kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin elinde olduğu yalanını söyleyip, evden çıkmasını istedi. Cumali İ. evden ayrılınca Muzaffer A., bu kez Esma İ.'yi telefonla arayarak, "Kocan şu anda emniyette, sorguda. Evde ne kadar altın ve para varsa bize vereceksin. Parmak izi incelemesi yapıp, size tekrar vereceğiz" dedi.

ALTINLARI POŞETE KOYUP VERDİ

DHA'da yer alan habere göre panikleyen Esma İ., evdeki 65 bin liralık altınları poşete koyarak, kendisine söylenilen yere götürüp, bekleyen kişiye verdi. Bir süre sonra eve gelen Cumali İ., telefonda kendisine söylenilenleri eşine anlatınca Esma İ. de altınları poşet içinde, sokağın köşesinde birine verdiğini söyledi.

100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Dolandırıldıklarını anlayan çift, polise giderek, şikâyetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcının kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 100 güvenlik kamerasının 50 saatlik kaydını izleyerek, dolandırıcının taksiyle sokağın başına geldiğini, altın dolu poşeti aldıktan sonra tekrar aynı taksiye binip, uzaklaştığını gördü.

GÖRÜNTÜYÜ GÖRÜP İTİRAF ETTİ

Taksinin plakasını belirleyen ekipler, kısa sürede de dolandırıcı Muzaffer A.'nın adresini tespit etti. Muzaffer A., oturduğu eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Muzaffer A., güvenlik kamerası görüntüleri izletilince suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.