MİT Başkanı Kalın Irak'ta

REKLAM advertisement1

Milli istihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli istihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile görüşmüştür.

Yapılan görüşmede terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları ele alınmıştır."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.