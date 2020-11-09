SON DAKİKA... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT),Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik Ağustos 2016 da gerçekleştirilen PKK eyleminin planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından 20 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda, "Demhat Sperti" kod adlı PKK'lı terörist Mesut Taşkın etkisiz hale getirildi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin Ağustos 2016'da Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne düzenlenen, 12 polis memurunun şehit olduğu, 75'inin de yaralandığı saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi.
"Çukur-barikat" olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize ettiği bilinen terörist Taşkın'ın ayrıca 15 Ağustos 2016'da Silopi'de Gümrük Müdürlüğüne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemde kullanılan patlayıcıları da Türkiye'ye soktuğu bilgisi edinildi.
TÜRKİYE TERÖRİSTLERİ CEZASIZ BIRAKMIYOR
Güvenlik uzmanları, PKK'nın dört sene önce gerçekleştirdiği kanlı eylemin failinin takip edilip etkisiz hale getirilmesini, MİT'in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlıyorlar.
Son dönemde birçok üst düzey PKK mensubunun etkisiz hale
getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla uyguladığına ve bu durumun da PKK'lılar üzerinde büyük bir baskı yarattığına işaret ediyorlar.
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