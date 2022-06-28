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Haberler Dünya Missouri'de 207 kişiyi taşıyan tren kaza yaptı

ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazası: Üç kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Missouri eyaletinde Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığı, 207 yolcudan en az 50 kişinin yaralandığı ve üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

28.06.2022 - 00:51 | Güncelleme: ABONE OL
Missouri'de 207 kişiyi taşıyan tren kaza yaptı
Missouri'de 207 kişiyi taşıyan tren kaza yaptı
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Reuters / HABERTURK.COM

Missouri Valisi Mike Parson, kazanın ardından Facebook'ta, "Bu öğleden sonra Chariton ilçesinde Amtrak treninin raydan çıktığını duyduğumuza üzüldük. Missouri Kamu Güvenliği Departmanı, Missouri Eyalet Kara Yolu Devriyesi askerleri ve diğer acil durum yönetim personeli müdahale ediyor." şeklinde bilgilendirmede bulundu.

Amtrak işletmesi tarafından ABD basınına yapılan yazılı açıklamada, "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin birkaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına neden oldu." bilgisi verildi.

Kazada üç kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralandığı belirtilirken, çevre ilçelerden itfaiye araçlarının kazaya müdahale ettiği, yaralıların helikopterle Kansas City'deki hastaneye taşındığını bildirdi. 8 adet hava ambulansı da kullanıldı.

Eylül 2021'de başka bir Amtrak treni, Montana eyaleti kırsalında raydan çıkmış, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 44 kişi yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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