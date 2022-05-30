'Missafir'i mobile taşıdı!

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Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı’nda yer alan ve kısa/orta vadeli kiralama yönetimi yapan yerli girişim Missafir, geliştirdiği mobil uygulaması ile Google Play Store ve App Store’da yerini aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, girişim ev sahiplerine kısa/orta vadeli kiralamalarda uçtan uca yönetim desteğiyle yüzde 200’e kadar daha fazla kira geliri, konuklara da 5 yıldızlı otel kalitesiyle ev konforunda bir konaklama deneyimi sunmayı hedefliyor.

Girişimden yapılan açıklamada, 7/24 iletişim desteği, temizlik ve konsiyerj hizmetlerinin sunulduğu, yeni uygulamayla rezervasyonun yapıldığı evin adresi ve yol tarifi, Wi-Fi erişim bilgileri ve eve dair özel kuralların tek bir noktada toplandığı aktarıldı.

Öte yandan, konukların Missafir’in temizlik, ulaşım desteği, rehberli lokal turlar, evde sağlık hizmeti, yemek ve market siparişi gibi ek hizmetleri için uygulama üzerinden talep oluşturabildikleri de aktarıldı.

Missafir Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yüksel, mobil uygulama ile ilgili olarak, "Bu, Missafir’in Türkiye’de PropTech alanına yön veren yeniliklerinden sadece bir tanesi. Bu uygulamayla kusursuz misafir deneyimini teknoloji desteğiyle sunabilecek ve konukların her türlü ihtiyacına cevap verirken bu yenilikleri globale de taşıyacağız" dedi.