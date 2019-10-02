Miss Turkey hangi kanalda? Miss Turkey finali canlı yayınlanıyor. Türkiye'nin en güzelinin belirleneceği Miss Turkey 2019 bu akşam final yapacak.

MİSS TURKEY HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2019 finali ise 2 Ekim 2019 Salı günü saat 20.30’da gerçekleşecek. Miss Turkey’in Youtube kanalı ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MİSS TURKEY 2019 CANLI İZLE