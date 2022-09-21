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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir, nereli, kaç yaşında? Nursena Say boy, kilo ve Instagram hesabı

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir ve kaç yaşında? Nursena Say'ın hayatı

Miss Turkey 2022 birincisi dün akşam belli oldu. Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Miss Turkey 2022 birincisi jürilerin oylarıyla Nursena Say olarak seçildi. Yarışmayı takip edenler "Nursena Say kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın kilosu, boyu ve hayatı hakkında merak edilenler...

21.09.2022 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Miss Turkey'de 100 kişi arasından seçilen 20 finalist dün akşam tacı kazanmak için yarıştı. Miss Turkey birincisi Miss World yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Finalistlerden 19 numaralı Nursena Say Miss Turkey 2022 birincisi seçildi. Peki, Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Nursena Say'ın biyografisi...

  • MISS TURKEY NURSENA SAY KİMDİR?

    19 numara Nusena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, ülkemizi Miss World’de temsil edecek. 

  • Mersin doğumlu olan 24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.

  • MISS TURKEY NURSENA SAY EVLİ Mİ?

    Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Nursena Say’ın evli olmadığı düşünülüyor.

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