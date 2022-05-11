VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

İlk 2 maçı 3-1'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Opet seride 2-0 üstünlük yakaladı. Şampiyonluk mücadelesini bırakmayan VakıfBank, üçüncü müsabakayı 3-1, büyük bir heyecana sahne olan dördüncü karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi. Final serisinin beşinci ve son maçını kazanacak takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.

Fenerbahçe Opet, yarın sahadan galip ayrılması halinde 4 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak. Sarı-lacivertli ekip ligde son olarak 2016-2017 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.

VakıfBank ise rakibine üstünlük kurması durumunda son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.