Ligin 6. haftasındaki karşılaşma, Sarıyer takımında birden fazla futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle tehir edildi.

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