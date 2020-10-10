Misli.com 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından iki grupta da liderler değişmedi.

Beyaz Grup'taki 4 maçını da kazanan Manisa Futbol Kulübü ile Kırmızı Grup'taki 4. müsabakasından galibiyetle ayrılan Turgutluspor, liderliklerini korudu.

Gruplarda dördüncü hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

BEYAZ GRUP

KIRMIZI GRUP