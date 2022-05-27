Yüreğir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, 2012'den beri devam edilen kazı çalışmaları için bahar döneminin gelmesiyle tekrar harekete geçildi.
Bölge tarihine ışık tutacak önemli eserler ve yapıların gün yüzüne çıkarılmasının hedeflendiği çalışmaları, İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi'nden Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topoğraf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencileri yürütüyor.
Yüreğir Belediyesi de bölgedeki çalışmalara 40 ekiple destek veriyor.
"MİSİS TÜM DÜNYADAN İLGİ GÖREN BİR DESTİNASYON OLACAK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Misis Antik Kenti'nin, Adana'nın kültürel anlamda cazibe merkezi olacağını belirtti.
Bölgedeki kazı çalışmalarının sürdüğünü bildiren Kocaispir, şunları kaydetti:
"Kazılar tamamlandığında ortaya çıkan tarihi eserler ve restorasyonlarla 'Misis Ölümsüzlük Şehri' dünya kültürel mirasına dahil olacak. Türkiye ve dünya yeni bir kültürel miras kazanırken, Misis tüm dünyadan ilgi gören bir destinasyon olacak. Proje kapsamında devam eden kazıların yanı sıra kervansaray ve iki su değirmeni restorasyonu tamamlandı. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenleri, özgün ve otantik yapısıyla restore edilerek toplum hayatına tekrar kazandırıldı. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar da çok yönlü olarak araştırılıp daha sonra Adana Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor."
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