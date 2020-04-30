Mısırlı ünlü komedyene yasal durumu netleşinceye kadar ülkede yayın yapma yasağı

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Sendika, Celal'in "Ramiz Resmen Kaçık" isimli programın telif haklarını elinde bulunduran Suudi Arabistan merkezli MBC Grup'a bağlı MBC Mısır kanalına karar metni gönderdi.

Sendikanın kararında, "Ramiz Resmen Kaçık" isimli programda bazı ihlaller tespit edildiği belirtildi.

Celal'in MBC'de sunduğu programda Mısır toplumunu hedef aldığı ileri sürülen kararda, yapılan araştırma sonunda komedyenin Medya İşçileri Sendikası'nda kaydı veya herhangi bir izni bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Kararda ayrıca Celal'den bu durumu düzeltmesi istendiği ifade edildi.

MBC'den bir yetkili, sendikanın kararının, Mısır'dan yayın yapan medya kuruluşlarını kapsadığını, MBC Grup bünyesindeki diğer kuruluşları bağlamadığını ifade etti.

Celal'in avukatı Eşref Abdulaziz ise "Ramiz Resmen Kaçık"ın bir eğlence programı olduğunu ve alınan karara itiraz edeceklerini söyledi.

Ramazanda iftarla birlikte yayına giren söz konusu programın Mısır ve diğer Arap ülkelerinde on milyonlarla ifade edilen izleyici kitlesi bulunuyor.

Mısır'da Psikiyatri Hastanesi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamada, şiddet, işkence, iğneleme ve konuklar ile dalga geçerek onların acılarından zevk alma unsurları bulunan programın Mısır toplumuna ve psikolojisine zarar verdiği belirtilmişti.

,Gülşen Topçu