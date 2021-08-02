Mısırlı ralli yarışçısı Yara Shalaby, kendisi ve 11 yaşındaki oğlu için satın aldığı otobüsü karavana çevirdi.
İHA'nın haberine göre ralli kariyerinde oldukça başarılı olan ve gecelerini genellikle karavanlarda geçiren Shalaby, "Kendime neden bir tane yapmıyorum ki" diye sordu ve 100 bin Mısır lirası (53 bin TL) vererek ikinci el bir otobüs satın aldı.
Adım adım tüm değişiklikleri yapan Shalaby, "İlk olarak, daha sonra ekleyeceğim ilave yükleri kaldırabilmesi için otobüsün gövdesini çelikle güçlendirdim. Sonrasında otobüsün tavanını yükselterek oğlum için bir yatak ve dolaptan oluşan tam bir oda oluşturdum. Ayrıca koltukların altına da bir saklama alanı yaptım" diye konuştu.
Shalaby otobüsü hayalindeki ev haline getirmek için 250 bin Mısır lirası (133 bin TL) değerinde harcama yaptı ve tasarruf etmek adına çoğu işi kendisi üstlendi.
Oğlunun ve kendisinin mahremiyetini sağlamak için odalara kapı yapmayı da ihmal etmeyen Shalaby, bulaşık makinesi, buzdolabı, ocak ve sobanın da olduğu çeşitli ev aletlerini karavana ekledi.
Ev aletleri güneş panelleriyle çalışırken, böylece otobüsün elektrik ağına bağlanmasına gerek kalmıyor.
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