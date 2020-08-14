Mısırlı eski milli futbolcudan BAE-İsrail normalleşmesine tepki

Ebu Trika, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davası devlet başkanlarının ya da devletlerin anlaşması değil, halkların bilinçlenmesi meselesidir." ifadelerini kullandı.

"Normalleşme ihanettir" değerlendirmesinde bulunan Trika, "Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın kurtulması için maskelerin düşmesi önemlidir." ifadelerine yer verdi.

Filistin davasını destekleyici tutumu bilinen Trika, halen Mısırlı futbolseverler arasında büyük bir popülariteye sahip.

. M. Haboush,Said İbicioğlu