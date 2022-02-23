Mısır’da Memlük Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemlerde Kahire’nin kalbinde inşa edilen Guri Pasajı, işlenmiş taşlardan oluşan mimari yapısı ve döneminin ruhunu yansıtan ahşap pencereleri ile ziyaretçilerini ülke tarihinde gezintiye çıkarıyor.
AA'nın haberine göre Mısır Kültür Bakanlığının resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Memlük döneminin tarihi yapılarından olan yaklaşık 520 yıllık pasaj, asırlardır yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunmaya devam ediyor.
İslami mimarinin seçkin eserlerinden biri olan pasajın zemin katında yaklaşık 30 dükkan, üst katlarda ise 29 konut bulunuyor.
DİĞER PASAJLARDAN FARKLI ÖZELLİĞİ
1501-1516 yılları arasında Mısır’da hüküm süren Memlük Sultanı Guri tarafından inşa ettirilen pasaj, el işlemeli ahşap ve mermerleriyle benzeri yapılardan farkını ortaya koyuyor.
Pasajı ziyarete gelen Rana Halil, "Pasajın fotoğraflarını sosyal medyada gezinirken tesadüfen gördüm ve mimari yapısı hoşuma gitti. Tarihi pasaj hakkında yaptığım kısa bir araştırmanın ardından gelip, görmeye karar verdim" dedi.
Tarihi yapılara ilgi duyduğunu söyleyen Halil, pasajın fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel olduğunu, pasajın birinci ve ikinci katlarında yer alan küçük dükkanların mimari yapısıyla ziyaretçileri geçmişe götürdüğünü ifade etti.
DÖNEMİN TÜCCARLARI İÇİN KONAKLAMA MERKEZİYDİ
İlk iki katında dükkanların yer aldığı 5 katlı pasaj, üst katlarda ise o dönem Kahire dışından gelen tüccarların konakladığı yaklaşık 29 daireyi barındırıyor.
Tarihi pasajı ziyaret eden Riham Ali, "Pasajın üst katlarında yer alan dubleks türü küçük evlerin yapısı hoşuma gitti. Evlerin güzelliği o dönemde insanların refah, bolluk ve zenginlik içinde yaşadıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Tarihi mekânda birçok hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyleyen Ali, "Guri Pasajı, üst katlarda bulunan ‘mişrabiyye’ isimli avluya bakan balkonlarıyla ve ahşaptan yapılmış pencereleriyle muhteşem bir tarihi yapı" dedi.
Bir başka ziyaretçi Yara Ömer de pasajda çeşitli sanatsal ve dini etkinliklerin düzenlendiğini, her fırsatta bunlara katıldığını aktardı.
Ömer ayrıca, tarihe olan ilgisinden dolayı pasaja benzer tarihi yapıları sık sık ziyaret ettiğini, Kahire’nin insanı geçmişe götüren ve tarih kokan sokaklarını gezmekten ayrı bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.
SANAT KALESİ OLARAK DA BİLİNİYOR
Guri Pasajı, özellikle ramazan ayında çeşitli etkinliklere tanıklık ettiği için halk arasında "Sanat Kalesi" olarak da isimlendiriliyor.
Pasaj, Mısır Turizm Bakanlığı tarafından 2000 yılında restore edilmeye başlandı ve yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ardından 2005 yılında yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!