Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Mısır’da Roma İmparatorluğuna ait tapınak kalıntıları bulundu

Mısır’ın Sina Yarımadası bölgesinde MÖ 30 ile MS 395 yılları arasında ülkede hüküm süren Roma imparatorluğu dönemine ait bir tapınağın kalıntıları keşfedildi

25.04.2022 - 22:30 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır’da Roma İmparatorluğuna ait tapınak kalıntıları bulundu
AA

Mısır Turizm Bakanlığının resmi Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mısırlı arkeologların çalışmaları neticesinde Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul edilen Zeus Cassius’a ait tapınak kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.

Tapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 1910 yılında Fransız arkeologlar tarafından bulunan eski Yunan yazıtlarından söz konusu tapınağın varlığına dair bilgilere ulaşıldığı ancak tapınağın bugüne kadar bulunamadığı kaydedildi.

Tapınağın eski haline benzer şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bodrum'da bankta cansız beden bulundu
Bodrum'da bankta cansız beden bulundu
İsrail ordusu: Lübnan'dan ülkemize roket atıldı
İsrail ordusu: Lübnan'dan ülkemize roket atıldı
Diyarbakır Lice'de sağlık çalışanlarına saldırı
Diyarbakır Lice'de sağlık çalışanlarına saldırı
'Şafak Ayini' için Anzak Koyu'na geldiler
'Şafak Ayini' için Anzak Koyu'na geldiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.