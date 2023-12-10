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        Haberler Dünya Mısır’da halk Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında

        Mısır’da halk Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında

        Mısır'da halk, Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gitti. Seçim yarışında, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:37
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        Mısırlı seçmenler, yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandık başına gitti.

        Ülkede, yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi akşam 21.00'e kadar sürecek.

        Seçim yarışında, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer alıyor.

        SİSİ OYUNU KULLANDI

        Mısırlı seçmenler, yeni Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oyunu kullandı.

        Mısır'da 67 milyondan fazla seçmenin bulunduğu açıklanırken, bugün başlayan oy verme işleminin 12 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.

        Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

        Mısır Ulusal Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur oy verme işlemleri yurt dışında 5-7 Ocak 2024, yurt içinde ise 8-10 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #mısır
        #seçim
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