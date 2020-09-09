DHA

Mısır´da Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği Sakkara bölgesinde 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu.

DHA'nın haberine göre arkeologların bölgede yaptığı çalışmalarda, yerin 11 metre altında bulunan tabutların geçen binlerce yıla rağmen iyi korunmuş oldukları açıklandı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Kahled Al-Anani, bulunan tabutlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni bir arkeolojik keşif yapıldığındaki tarif edilemez bir his. Sakkara´daki yeni keşfe dair açıklamaları takipte kalın" dedi.

Uzmanlar, tabutların bulunduğu gömü alanının 3 bin yıllık olduğunu düşünüyor.