"Mısırcı Dede" torbacı çıktı!

DHA

İstanbul'da, kendini "Mısırcı Dede" olarak tanıttığı belirtilen ve evinde uyuşturucu yetiştiren G.C. (62) yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde kendini "Mısırcı Dede" olarak tanıtan G.C.'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bir süre G.C.'nin evini takip etti. Yapılan çalışmaların ardından G.C.'nin evine operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARALAR Operasyonda G.C. ile A.T. (66) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 5 bin 220 gram esrar, 110 gram kubar, 6 gram hint keneviri, 4 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 81 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet presleme cihazı, 35 bin 400 dolar ile 8 bin 600 lira para ele geçirildi.

EVİN BİR ODASINDA DÜZENEK BULUNDU Şüphelinin uyuşturucu maddeleri büyük boy patlamış mısır kutusundan sattığı bu sebeple kendisine "Mısırcı Dede" denildiği ortaya çıktı. Evinin bir odasını kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirebilecek hale getiren Mısırcı Dede G.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.C. ile birlikte gözaltına alınan A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.