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Kendini "Mısırcı Dede" diye tanıtan şahıs 'torbacı' çıktı!

İstanbul'da kendini "Mısırcı Dede" olarak tanıtan şahıs, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcısı çıktı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şahsın evinde uyuşturucu yetiştirdiği bir oda da bulundu. Uyuşturucuyu da patlamış mısır kutusunda sattığı tespit edilen şüphelinin evinde çok miktarda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi

28.09.2022 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
"Mısırcı Dede" torbacı çıktı!
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DHA

İstanbul'da, kendini "Mısırcı Dede" olarak tanıttığı belirtilen ve evinde uyuşturucu yetiştiren G.C. (62) yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde kendini "Mısırcı Dede" olarak tanıtan G.C.'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bir süre G.C.'nin evini takip etti. Yapılan çalışmaların ardından G.C.'nin evine operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARALAR

Operasyonda G.C. ile A.T. (66) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 5 bin 220 gram esrar, 110 gram kubar, 6 gram hint keneviri, 4 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 81 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet presleme cihazı, 35 bin 400 dolar ile 8 bin 600 lira para ele geçirildi.

EVİN BİR ODASINDA DÜZENEK BULUNDU

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri büyük boy patlamış mısır kutusundan sattığı bu sebeple kendisine "Mısırcı Dede" denildiği ortaya çıktı. Evinin bir odasını kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirebilecek hale getiren Mısırcı Dede G.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

G.C. ile birlikte gözaltına alınan A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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