Mısır yolcu uçağı pist dışına çıkıp taksiye çarpmıştı

05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
PİST DIŞINA ÇIKMA KAYNAKLI KAZALAR ŞÖYLE;
21 Eylül 2017:Atatürk Havalimanı´ndan kalkan Cessna Citation VII tipi iş jeti, acil durum bildirdikten sonra iniş sırasında pistten çıkarak yandı.
16 Kasım 2008: Romanya´nın başkenti Bükreş´ten İstanbul´a gelen, Tarom Havayolları´na ait 737-400 tipi "Hunedoara" adlı uçak, Atatürk Havalimanı´na indikten sonra pistten çıktı
23 Mart 2007: Afgan Ariana Havayolları'na ait Airbus A300 yolcu uçağı pistten çıktı.
16 Haziran 2006: Kuban Havayolları'nın Krasnador- İstanbul seferini yapan Yak-42 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'ndaki pistte duramayarak toprak zemine saplandı.
14 Mart 2006: İran Hava Yolları`na ait uçak iniş yaparken duramayınca pistten çıktı. Pist sonundaki `stop way` olarak adlandırılan beton zeminde duran uçağın yolcuları büyük korku yaşadı.
18 Eylül 2005: Moskova-İstanbul seferini yapan Rus Airline 400 Havayolları'na ait uçak, 164 yolcusuyla birlikte inişe geçtiği sırada frenleri tutmadı. Yaklaşık 1 kilometre pistte yol alan uçağın, bütün lastikleri parçalandı.
16 Eylül 2005: Kayseri-İstanbul seferini yapan özel havayolu şirketinin MD 88 tipi "Ece" adlı uçağı, iniş sırasında pisti tamamladığı sırada, kayarak pist dışına çıktı.
22 Nisan 2005: New York-İstanbul seferini yapan ve içinde 168 yolcu bulunan Amerikan Delta Havayolları´na (DAL) ait yolcu uçağı 06-24 pistinden çıkarak emniyet şeridine girdi.
11 Ocak 2004: Özel bir şirketin Airbus A300 tipi kargo uçağı, park yerine giderken pistten çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenerek çamura saplandı.
19 Temmuz 2002: Bosphorus Havayolları´na ait Airbus 300 tipi uçak, 300 yolcusuyla iniş yaptığı havalimanında park yerine giderken pistten çıktı.
19 Ağustos 2001: Hamburg-İstanbul seferini yapan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, iniş sonrası pistten çıktı. 135 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak, toprak zeminde 50 metre sürüklendi.
21 Ağustos 1996: Mısır Havayolları`na ait Boeing 707 uçak pistten çıktı. Tren yoluna birkaç metre kala, karayolunda seyir halindeki bir taksiye çarpan uçak alev aldı. Kazada 19 yolcu yaralandı, uçak hurdaya ayrıldı.
1 Ocak 1996: Romanya Havayolları`na ait uçak, kaygan zeminde pistten çıktı.
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