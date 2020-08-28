Mısır, verimiyle Hataylı çiftçilerin yüzünü güldürdü

Mısırdaki bereketli sezon ve alım fiyatları Hataylı çiftçileri mutlu etti. Bölge genelinde mısırın ekim alanı bu yıl 190 bin dekara yükselirken, rekoltenin de 230 bin tonun üzerinde olması bekleniyor. Amik Ovası'nda geçen yıl 74 bin dekara mısır eken üreticiler, 73 bin tona yakın rekolte elde etmişlerdi. Mısırın kilogramında geçen yıl 1,15 lira olan taban fiyatın, bu yıl 1,30 liraya yükselmesi ve dekar başına verimin gözle görülür oranda artışı Hataylı çiftçileri sevindirdi.
Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amik Ovası'nda 540 bin dekarlık alanda hububat ekildiğini ve verimin son yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi. Bu yıl çiftçilerin pamuk yerine mısır ekimini daha çok tercih ettiklerini belirten Çolakoğlu, şöyle konuştu:
"2 yılda bir münavebe yapmak gerektiği için çiftçilerimiz pamuk alanlarının yerine mısır ekmeyi tercih ediyorlar. Geçen yıl mısır ekim alanımız 74 bin dekar alan iken bu yıl 190 bin dekara çıktı. Bu yılki rekoltemiz 230 bin tonun üzerinde olmasını bekliyoruz. Şu an açıklanan fiyatla 1,30 liranın üzerinde satışlar yapılmaktadır. Çiftçilerimizin memnuniyeti sevindirici. Verimimiz çok iyi, dekar başı 1,2 tonun üzerinde verim almış bulunuyoruz."
Hatay’ın bitkisel üretimin yoğun yapıldığı bir il olduğunun altını çizen Çolakoğlu, kent genelinde 540 bin dekarın üzerinde hububat ekildiğini vurguladı.
- "Bereketli bir yıl geçiriyoruz" -
Mısır üreticisi Fatih Yüksel de bu yıl ilk ürün olarak mısır ektiğini, verimden dolayı da oldukça memnun olduğunu dile getirdi.
Bu yıl buğday hasadında yüzde 20 civarında verim artışı görüldüğünü aktaran Yüksel, "Fiyat yönünden de devletimizin açıkladığı fiyatla bereketli bir yıl geçiriyoruz. Sulama yönünden de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Devletimiz barajımızı da yükseltti su yönünden sıkıntı çekmedik. Geçen yıl pamuktan yana sıkıntı yaşadığımızdan dolayı bu yıl birinci ürün olarak mısır ekmeyi tercih ettik verimden ve fiyattan dolayı memnun kaldık." diye konuştu.
Çiftçi Yüksel, daha önce havuç, kavun ve pamuk ekimi yaptıklarını, bunların yerine artık mısır ekmeyi planladıklarını söyledi.
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