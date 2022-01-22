Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Rıza Tuna Turagay, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ibrahim El Araby başkanlığındaki Mısır heyetini kabul etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) davetlisi olarak Türkiye’de bulunan heyet ile Ticaret Bakanlığında yapılan görüşmeye, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Mısır ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı toplantıda, karşılıklı beklentiler ve bundan sonra atılabilecek adımlar dile getirildi.
Görüşmede taraflar, Türk ve Mısırlı iş insanları arasındaki artan diyaloğun ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayarak, her iki halkın refahının artmasına katkıda bulunacağının altını çizdiler. Ticaret Bakan Yardımcıları Tuzcu ve Turagay, bu ziyaretlerin karşılıklı olarak sık sık tekrarlanmasının önemini vurguladı.
Görüşmede Ticaret Bakan Yardımcıları ayrıca, Türkiye ve Mısır arasında devam etmekte olan siyasi istişare sürecinin önemini vurgulayarak, bu sürecin ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağına olan inançlarını dile getirdiler.
İHRACAT YÜZDE 44 ARTTI
2021 yılında Türkiye’nin Mısır’a ihracatı, bir önceki yıla oranla yüzde 44,2 oranında artışla 4,5 milyar dolar, Türkiye’nin Mısır’dan ithalatı ise yüzde 28,4 oranında artışla 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 40’a yakın artış gösterdi. Mısır ile 2007 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması sonrası ticaret hacminde gözlemlenen artış son yıllarda her iki taraf için de kazançlı bir ticari ortaklığa dönüştü.
Türkiye’den Mısır’a gerçekleşen doğrudan yatırım tutarı 2 milyar doların üzerinde yer alıyor. Tekstil, konfeksiyon, kimyasallar, toptan ve perakende ticaret sektörlerinin en önde olduğu yatırımlar, Mısır’da yaklaşık 80 bin Mısır vatandaşına istihdam sağlıyor.
Öte yandan, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri sektörü de Türkiye ile Mısır arasında potansiyeli yüksek bir işbirliği alanını oluşturuyor. Türk firmaları ayrıca Mısır’da toplamda 1,2 milyar dolar değerinde 27 proje üstlendi.
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