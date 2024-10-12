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        Haberler Gündem Güncel Mısır tarlasında obruk oluştu | Son dakika haberleri

        Karaman'da mısır tarlasında obruk oluştu

        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14.5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:10
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        Mısır tarlasında obruk oluştu
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        Karaman'ın Ayrancı ilçesi Ambar köyü sınırlarındaki mısır tarlasında 14.5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

        Obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu.

        Tarla sahibinin yakınlarından Bekir Tekinli, mısır ektikleri sırada tarlada obruk olmadığını, hasat sırasında biçerdöver şoförünün burayı fark ettiğini söyledi.

        Çevrelerinde geçmiş yıllarda oluşmuş obruklar bulunduğunu belirten Tekinli, "Çocukluğumuzda yan tarlamızda da vardı ama onu toprakla doldurdular. Yetkililerin, buna kökten bir çare bulmalarını istiyoruz. Burada son 3 yılda 3 obruk oluştu" dedi.

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