Mısır'ın El-Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Matruh kenti sahilinde Mısırlı 7 sığınmacının cansız bedeni bulundu.

Sığınmacıların Libya sınırına bitişik Sellum kenti açıklarında yasa dışı yollardan göç amaçlı kullanılan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin Matruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan naaşlarının, kimliklerinin belirlenmesinin ardından yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Mısır'ın komşusu Libya, Afrikalı sığınmacılarca Avrupa'ya geçişte önemli bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.