Mısır Ordusu, Akdeniz'de Fransa ile yaptığı ortak tatbikatı sahte fotoğraf ile duyurdu

Mısır Ordu Sözcüsü General Tamir er-Rıfai'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de, Mısır ve Fransa'ya ait iki fırkateynin katılımıyla ortak tatbikat düzenlendi.
Resmi açıklamayla birlikte tatbikata ilişkin paylaşılan fotoğrafta ise, Mısır bayrağı taşıyan fırkateynin, Fransız fırkateyni Aconit F713'ün bulunduğu kareye fotoğraf düzenleme yöntemiyle sonradan eklenmiş olduğu dikkat çekti.
Paylaşılan fotoğrafın aslının, Amerikan Donanmasının resmi internet sitesinde yer aldığı ve 19 Eylül 2013 tarihine ait olduğu görülüyor.
Sitede fotoğrafa ilişkin ayrıntıların da aktarıldığı notta, fotoğrafın, Akdeniz'de düzenlenen ABD-Fransız ikili ortak tatbikatı (Passex) sırasında, ABD Donanmasının Kitle İletişim Uzmanı Darien G. Kenney tarafından çekildiği ve MH-60R Sea Hawk tipi bir ABD helikopterinin, Fransız fırkateyni Aconit F713'ün güvertesine iniş yaptığı anı gösterdiği belirtiliyor.
Söz konusu fotoğrafta, Mısır fırkateyni bulunmuyor.
Mısır Ordu Sözcüsüne ait açıklamada, tatbikatın, "ordunun, tatbikat seviyesinde mükemmele ulaşma planı, tecrübe paylaşımı, deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi ve Akdeniz'in istikrar ve huzuru" çerçevesinde yapıldığı ileri sürüldü.
Mısır yönetimi, Fransa ile birlikte, komşusu Libya'da yaşanan iç savaşta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e verdiği destekle biliniyor.
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