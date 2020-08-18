Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.

AA'nın aktardığı habere göre; karar metninde, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.