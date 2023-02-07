Türkiye, dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sarsıntılarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Dünyanın birçok ülkesinden arama-kurtarma ekibi deprem bölgelerine gönderilirken, destek ve yardım mesajları gelmeye devam ediyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye dileklerini iletti. Sisi, Türkiye'ye her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin ardından Mısır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye 5 yardım uçağını gönderdi.

Ülkenin resmi ajansı MENA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin depremden etkilenen bölgeler için Türkiye ve Suriye'ye askeri uçaklarla yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Mısır'dan acil tıbbi yardımlar taşıyan 5 askeri uçağın gönderildiği aktarıldı.

Fotoğraf: AA