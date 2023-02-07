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Mısır lideri Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye dileklerini iletti.

Giriş: 07.02.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır lideri Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu - Deprem haberleri
AA

Türkiye, dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sarsıntılarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Dünyanın birçok ülkesinden arama-kurtarma ekibi deprem bölgelerine gönderilirken, destek ve yardım mesajları gelmeye devam ediyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye dileklerini iletti. Sisi, Türkiye'ye her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

5 YARDIM UÇAĞI GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin ardından Mısır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye 5 yardım uçağını gönderdi.

Ülkenin resmi ajansı MENA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin depremden etkilenen bölgeler için Türkiye ve Suriye'ye askeri uçaklarla yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Mısır'dan acil tıbbi yardımlar taşıyan 5 askeri uçağın gönderildiği aktarıldı.

Fotoğraf: AA

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