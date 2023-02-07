Türkiye, dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sarsıntılarıyla başa çıkmaya çalışıyor.
Dünyanın birçok ülkesinden arama-kurtarma ekibi deprem bölgelerine gönderilirken, destek ve yardım mesajları gelmeye devam ediyor.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye dileklerini iletti. Sisi, Türkiye'ye her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.
5 YARDIM UÇAĞI GÖNDERİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin ardından Mısır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye 5 yardım uçağını gönderdi.
Ülkenin resmi ajansı MENA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin depremden etkilenen bölgeler için Türkiye ve Suriye'ye askeri uçaklarla yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.
Haberde, Mısır'dan acil tıbbi yardımlar taşıyan 5 askeri uçağın gönderildiği aktarıldı.
Fotoğraf: AA